لن تتوقعها.. حيلة سحرية تخلصك من ضباب نوافذ السيارة في ثوانٍ

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 08:50 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

تشكّل الضباب على نوافذ السيارة من المشاكل الشائعة التي تواجه السائقين، خاصة في الأجواء الباردة أو الرطبة. هذا الضباب يمكن أن يعيق الرؤية ويجعل القيادة خطيرة. لكن هناك حيلة بسيطة وفعّالة يمكن أن تمنع تشكّل الضباب على النوافذ في ثوانٍ فقط.

1. تحضير الصابون الجاف: خذ قطعة صغيرة من الصابون الجاف (يفضل أن يكون غير معطر لتجنب الروائح القوية).

2. فرك النوافذ: قم بفرك الصابون الجاف على النوافذ من الداخل باستخدام قطعة قماش ناعمة. تأكد من تغطية جميع المناطق التي يتشكل عليها الضباب.

3. تنظيف الزوائد: بعد فرك الصابون، استخدم قطعة قماش جافة أخرى لمسح أي زوائد صابونية. الهدف هو ترك طبقة رقيقة جدًا من الصابون على النافذة.

الصابون الجاف يخلق طبقة رقيقة على النافذة تمنع تكاثف بخار الماء، وبالتالي تمنع تشكّل الضباب. هذه الطبقة غير مرئية ولا تؤثر على الرؤية، لكنها فعّالة جدًا في الحفاظ على النوافذ صافية.

– تأكد من تهوية السيارة جيدًا لتقليل الرطوبة الداخلية.

– استخدم مكيف الهواء أو التدفئة لتوجيه الهواء نحو النوافذ.

– تجنب لمس النوافذ بيديك الرطبة لتقليل فرص تشكّل الضباب.

بهذه الحيلة البسيطة، يمكنك التخلص من مشكلة ضباب النوافذ بسرعة وفعالية، مما يجعل قيادتك أكثر أمانًا وراحة. جربها بنفسك وستلاحظ الفرق!