نشكركم على متابعتكم خبر الدوري السويسري (25): يونج بويز يلاقي لوغانو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 08:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، فيلعب لوزيرن مع سيون الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، ويونج بويز مع لوغانو الساعة 18:30، وسيرفيت مع وينترثور الساعة 18:30 أيضاً.
النتائج المسجلة في الجولة (25)
لوزان × جراسهوبرز 2-2
زيوريخ × يافردون 2-1
سانت جالين × بازل 2-2
ترتيب فرق المقدمة
1- بازل: 42 نقطة
2- لوغانو: 41 نقطة
3- لوزيرن: 39 نقطة
4- سيرفيت: 39 نقطة
5- لوزان: 37 نقطة