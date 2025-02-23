الدوري السويسري (25): يونج بويز يلاقي لوغانو

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 08:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، فيلعب لوزيرن مع سيون الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، ويونج بويز مع لوغانو الساعة 18:30، وسيرفيت مع وينترثور الساعة 18:30 أيضاً.

النتائج المسجلة في الجولة (25)

لوزان × جراسهوبرز 2-2

زيوريخ × يافردون 2-1

سانت جالين × بازل 2-2

ترتيب فرق المقدمة

1- بازل: 42 نقطة

2- لوغانو: 41 نقطة

3- لوزيرن: 39 نقطة

4- سيرفيت: 39 نقطة

5- لوزان: 37 نقطة