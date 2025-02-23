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الدوري السويسري (25): يونج بويز يلاقي لوغانو

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الدوري السويسري (25): يونج بويز يلاقي لوغانو

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 08:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، فيلعب لوزيرن مع سيون الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، ويونج بويز مع لوغانو الساعة 18:30، وسيرفيت مع وينترثور الساعة 18:30 أيضاً.

النتائج المسجلة في الجولة (25)
لوزان × جراسهوبرز 2-2
زيوريخ × يافردون 2-1
سانت جالين × بازل 2-2

ترتيب فرق المقدمة
1- بازل: 42 نقطة
2- لوغانو: 41 نقطة
3- لوزيرن: 39 نقطة
4- سيرفيت: 39 نقطة
5- لوزان: 37 نقطة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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