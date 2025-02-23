اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري المغربي (22): الجيش الملكي يستقبل الرجاء

0 نشر
0 تبليغ

الدوري المغربي (22): الجيش الملكي يستقبل الرجاء

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي (22): الجيش الملكي يستقبل الرجاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، ثلاث مباريات في ختام منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، فيلعب نهضة الزمامرة مع اتحاد طنجة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والجيش الملكي مع الرجاء الساعة 21:00، والاتحاد التوركي مع حسنية أغادير الساعة 23:00.

النتائج المسجلة في الجولة (22)
شباب السوالم × نهضة بركان 0-4
المغرب الفاسي × شباب المحمدية 1-0
الوداد × المكناسي 0-0
المغرب التطواني × الدفاع الجديدي 1-3
أولمبيك آسفي × الفتح 0-0

ترتيب فرق المقدمة
1- نهضة بركان: 55 نقطة
2- الوداد: 40 نقطة
3- الجيش الملكي: 37 نقطة
4- نهضة الزمامرة: 37 نقطة
5- الفتح: 36 نقطة
6- المغرب الفاسي: 36 نقطة

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا