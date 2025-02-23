الدوري المغربي (22): الجيش الملكي يستقبل الرجاء

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، ثلاث مباريات في ختام منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، فيلعب نهضة الزمامرة مع اتحاد طنجة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والجيش الملكي مع الرجاء الساعة 21:00، والاتحاد التوركي مع حسنية أغادير الساعة 23:00.

النتائج المسجلة في الجولة (22)

شباب السوالم × نهضة بركان 0-4

المغرب الفاسي × شباب المحمدية 1-0

الوداد × المكناسي 0-0

المغرب التطواني × الدفاع الجديدي 1-3

أولمبيك آسفي × الفتح 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- نهضة بركان: 55 نقطة

2- الوداد: 40 نقطة

3- الجيش الملكي: 37 نقطة

4- نهضة الزمامرة: 37 نقطة

5- الفتح: 36 نقطة

6- المغرب الفاسي: 36 نقطة