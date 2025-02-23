نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (15): بيراميدز يستقبل طلائع الجيش على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، الأحد، منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلعب زد أف سي مع غزل المحلة الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبيراميدز مع طلائع الجيش الساعة 20:00.
النتائج المسجلة في الجولة (15)
إنبي × سموحة 1-0
فاركو × مودرن سبورت 0-0
البنك الأهلي × الاتحاد السكندري 3-2
بتروجيت × حرس الحدود 2-2
المصري البورسعيدي × الإسماعيلي 0-0
الجونة × سيراميكا 2-0
الأهلي × الزمالك 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الأهلي: 33 نقطة
2- بيراميدز: 33 نقطة
3- الزمالك: 28 نقطة
4- البنك الأهلي: 25 نقطة
5- المصري البورسعيدي: 24 نقطة