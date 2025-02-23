الدوري المصري (15): بيراميدز يستقبل طلائع الجيش

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الأحد، منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلعب زد أف سي مع غزل المحلة الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبيراميدز مع طلائع الجيش الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (15)

إنبي × سموحة 1-0

فاركو × مودرن سبورت 0-0

البنك الأهلي × الاتحاد السكندري 3-2

بتروجيت × حرس الحدود 2-2

المصري البورسعيدي × الإسماعيلي 0-0

الجونة × سيراميكا 2-0

الأهلي × الزمالك 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الأهلي: 33 نقطة

2- بيراميدز: 33 نقطة

3- الزمالك: 28 نقطة

4- البنك الأهلي: 25 نقطة

5- المصري البورسعيدي: 24 نقطة