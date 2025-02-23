دوري نجوم قطر (16): الوكرة يلاقي الريان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، حيث يلعب العربي مع الأهلي الساعة 16:45 بتوقيت مكة المكرمة، والشحانية مع أم صلال بنفس التوقيت، والوكرة مع الريان الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في الجولة (16)

الغرافة × قطر 4-2

الشمال × الخور 2-0

السد × الدحيل 2-0

ترتيب فرق المقدمة

1- الدحيل: 35 نقطة

2- السد: 34 نقطة

3- الغرافة: 34 نقطة

4- الأهلي: 28 نقطة

5- الشمال: 22 نقطة