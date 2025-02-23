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دوري نجوم قطر (16): الوكرة يلاقي الريان

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دوري نجوم قطر (16): الوكرة يلاقي الريان

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، حيث يلعب العربي مع الساعة 16:45 بتوقيت مكة المكرمة، والشحانية مع أم صلال بنفس التوقيت، والوكرة مع الريان الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في الجولة (16)
الغرافة × قطر 4-2
الشمال × الخور 2-0
السد × الدحيل 2-0

ترتيب فرق المقدمة
1- الدحيل: 35 نقطة
2- السد: 34 نقطة
3- الغرافة: 34 نقطة
4- الأهلي: 28 نقطة
5- الشمال: 22 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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