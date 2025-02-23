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الدوري البحريني (11): البحرين يلتقي الرفاع

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الدوري البحريني (11): البحرين يلتقي الرفاع

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري البحريني بكرة القدم، حيث يلتقي البحرين مع الرفاع الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والخالدية مع سترة بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (11)
المحرق × عالي 4-0
المالكية × 1-1
الشباب × الرفاع الشرقي 1-1
النجمة × المنامة 1-2

ترتيب فرق المقدمة
1- المحرق: 26 نقطة
2- الخالدية: 21 نقطة
3- الشباب: 18 نقطة
4- المالكية: 17 نقطة
5- سترة: 15 نقطة

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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