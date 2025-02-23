الدوري الأردني (14): الصريح يستقبل الحسين إربد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الأحد، فريقا الصريح والحسين إربد، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، لحساب الجولة الرابعة عشرة من الدوري الأردني بكرة القدم.

النتائج المسجلة في الجولة (14)

السلط × الأهلي 2-0

الرمثا × الجزيرة 0-3

مغير السرحان × شباب العقبة 1-2

شباب الأردن × الفيصلي 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الحسين إربد: 31 نقطة

2- الوحدات: 26 نقطة

3- الفيصلي: 21 نقطة

4- السلط: 21 نقطة

5- الرمثا: 21 نقطة