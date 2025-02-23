أطعمة يجب تجنبها لدى مرضى السكري

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 05:56 صباحاً - الفواكه الغنية بالسكر

تُعتبر الفواكه من المصادر الطبيعية الجيدة للفيتامينات والمعادن، ولكن يجب على مرضى السكري توخي الحذر عند تناول بعض أنواعها، حيث تحتوي بعض الفواكه على مستويات عالية من السكر الطبيعي، مثل المانجو، والعنب، والموز، والأناناس. هذه الفواكه قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل سريع. لذلك، يُفضل تناول الفواكه ذات المحتوى السكري المنخفض مثل التوت، والكيوي، والبرتقال.

المشروبات المحلاة

تمثل المشروبات المحلاة والمشروبات الغازية مصدرًا كبيرًا للسكر والسعرات الحرارية الفارغة، مما يُساهم في زيادة مستويات السكر في الدم بسرعة. يُفضل استبدال هذه المشروبات بالماء أو المشروبات بدون سكر أو بشاي الأعشاب غير المحلى.

الكربوهيدرات المكررة

تتضمن الكربوهيدرات المكررة منتجات مثل الخبز الأبيض، والمعكرونة البيضاء، والأرز المقشور، والتي تفتقر إلى الألياف وتتحلل بسرعة إلى سكر في الجسم، ما قد يؤثر سلباً على مستويات السكر في الدم. يمكن استبدال هذه الأطعمة بالحبوب الكاملة مثل الأرز البني، والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، والكينوا.

الحلويات والمخبوزات

المخبوزات التجارية مثل الكعك، والبسكويت، والمعجنات مليئة بالسكر والدهون غير الصحية. الإسراف في تناول هذه الأطعمة يعرض مرضى السكري لخطر ارتفاع السكر في الدم. يجب البحث عن بدائل طبيعية ومحلية بشكل معتدل مثل الفاكهة أو استخدام بدائل السكر الصحية في المخبوزات المنزلية.

نصائح إضافية:

التحكم في حصص الطعام: يُفضل الانتباه إلى حجم الحصص وعدم الإفراط في تناول الكميات الكبيرة من أي نوع من الأطعمة.

مراقبة مستويات السكر بانتظام: استخدام أجهزة قياس مستوى السكر بشكل منتظم لمتابعة تأثير الأطعمة المختلفة على مستوى السكر في الدم.

الاهتمام بالنشاط البدني: النشاط البدني المنتظم يساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين والسيطرة على مستويات السكر في الدم.

اختيار الأطعمة بشكل واعي والتحكم في مكونات الوجبات يمكن أن يساعد في إدارة مرض السكري بشكل فعال والحفاظ على نمط حياة صحي.