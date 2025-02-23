داني أولمو: أنا جاهز 100%

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 05:56 صباحاً - أعرب داني أولمو عن سعادته بتسجيل هدف في فوز فريقه على لاس بالماس 2-0 في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم.

وقال أولمو في تصريحات بعد الفوز: سعداء بحصد الثلاث نقاط… أنا جاهز بنسبة 100%، ومستعد تماماً للعودة إلى الفريق والمساهمة معه.

وأوضح أولمو: لاس بالماس فريق يدافع بشكل جيد، وأحياناً نحتاج إلى مزيد من الصبر… في الشوط الثاني، ظهرت مساحات أكبر واستطعنا استغلالها.

وعن المستوى الذي يقدمه مع الفريق قال: أشعر بحالة رائعة، سعيد بالعودة ومساعدة الفريق، وأطمح إلى تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف لدعم الفريق.