أبراج نكدية وأخرى فرفوشة.. وأنت في أي طرف!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 05:56 صباحاً - “`html

اكتشف الجانب المرح أو النكد في برجك!

في عالم الأبراج، يتساءل الكثيرون عن الصفات التي تميز أصحاب كل برج سواء كانت صفات إيجابية أو سلبية. من هذه الصفات، نجد الأبراج التي تميل إلى النكد وأخرى تميل إلى الفرفشة والمرح. فما هي الأبراج النكدية وما هي تلك الفرفوشة؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة.

الأبراج النكدية

الأبراج المعروفة بتأثرها السريع بالأجواء المحيطة والسلبية قد توصف بالنكدية. هذه الأبراج عادة ما تكون حساسة وتفضل التفكير العميق مما يجعلها عرضة للنكد في بعض الأحيان. إذا كنت تنتمي لأحد هذه الأبراج، فقد تجد نفسك تقضي الكثير من الوقت في التفكير والتمعن في الأمور بجدية زائدة.

برج الجدي: الجدي يفضل الجدية ويكره الإحساس باللامسؤولية من حوله.

برج العذراء: يميل العذراء إلى الترتيب والتنظيم وقد ينزعج من الفوضى التي تعكر صفو يومه.

برج العقرب: العقرب لا يسامح بسهولة مما قد يجعله يبدو نكديًا أحيانًا.

الأبراج الفرفوشة

على الجانب الآخر، هناك الأبراج التي تعيش كل يوم بفرح وسعادة وتسعى لنشر الطاقة الإيجابية أينما ذهبت. هذه الأبراج تكون عادة اجتماعية ومحبة للحياة، ولا تدع الضغوطات اليومية تؤثر فيها بسهولة.

برج القوس: القوس عاشق للمغامرة ومتفائل بطبيعته، ولا يقبل أن يعيق النكد طريقه.

برج الأسد: الأسد يفضل الحياة بترف ومرح ولا يعير الكثير من الانتباه لمن ينشر السلبية.

برج الجوزاء: يحب الجوزاء المحادثات والأنشطة اليومية الممتعة، ويكره الشعور بالملل أو النكد.

أين تصنف نفسك؟

بينما توضح هذه التصنيفات بعض الصفات العامة للأبراج، من المهم أن نتذكر أن كل شخص لديه القدرة على التحكم في مزاجه وتغييره بما يتناسب مع الأوضاع التي يمر بها. ربما تكون من هؤلاء الذين يفضلون الجدية أحيانًا والمرح أحيانًا أخرى، وهذا هو جمال التنوع في شخصياتنا.

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