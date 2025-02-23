هانز فليك: لم يعجبني الأداء أمام لاس بالماس

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 05:56 صباحاً - عبّر هانز فليك عن رضاه على الفوز 2-0 على لاس بالماس في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، لكن لم يكن راضياً عن أداء لاعبي فريقه في المباراة.

وقال هانز فليك في تصريحات بعد المباراة: لم نخض مباراة جيدة للغاية، لكننا فزنا 2-0 وهذا هو الأهم… تحقيق النقاط الثلاث يجعل العودة أسهل… نحن سعداء بالفوز لكن الأداء لم يكن على المستوى الذي نطمح إليه… لا يزال أمامنا الكثير لنطوره، ولكن الأهم أننا نحافظ على صدارة الليجا.

وقال أيضاً: افتقدنا السيطرة على الكرة، ولم نلعب بالطريقة التي نرغب بها… ارتكبنا العديد من الأخطاء في التمرير، خاصة في الشوط الأول، حيث واجهنا صعوبات أكثر من المعتاد.

وعن القوة الدفاعية لفريق برشلونة، قال فليك: الجميع يتحمل المسؤولية في الحفاظ على نظافة الشباك… نملك 4 مدافعين في مستوى جيد، كما أن الظهيرين وكاسادو، الذي يلعب في مركز رقم 6، قدموا أداءً مميزاً.