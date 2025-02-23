مدرب الأهلي المصري: تعادلنا مع الزمالك عادل…

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 04:59 صباحاً - اعتبر مارسيل كولر، مدرب فريق الأهلي المصري إن التعادل مع الزمالك في قمة مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري نتيجة عادلة، وقال كولر فيتصريحات بعد المباراة: كان من الممكن أن نحسم المباراة من الشوط الأول، لكننا افتقدنا الدقة، والنتيجة عادلة، تمنينا الفوز لكن المنافس قدم مباراة جيدة… هذه مباراة قمة بين الثاني والثالث، ومن الطبيعي أن يكون هناك حدة، وليس من الوارد أو المنطقي أن نفوز بـ 5 أو 6 أهداف.

وقال كولر: مباريات الدوري صعبة، ولا يجب أن نتوقع سير كل المباريات مثل مباراة الإسماعيلي التي فزنا فيها برباعية.