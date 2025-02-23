كوارث وأزمات.. أكثر 3 أبراج نحساً في آخر سنة 2024

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 04:59 صباحاً - الأبراج والنحس: تأثير الكواكب على حياتنا

لقد كان عام 2024 مليئًا بالتحديات والتغيرات التي أثرت على مختلف جوانب الحياة، وقد لعبت كواكب المجموعة الشمسية دوراً كبيراً في تشكيل مصير بعض الأبراج. في هذه المقالة، سنستعرض الأبراج الثلاثة التي واجهت أكبر قدر من النحس العام الماضي.

برج السرطان: مواجهة تحديات غير متوقعة

عانى مواليد برج السرطان من العديد من الأزمات خلال عام 2024، حيث واجهوا:

مشكلات عائلية معقدة جعلتهم يشعرون بالضغط والتوتر.

تغيرات مفاجئة في العمل أدت إلى تراجع استقرارهم المهني.

صعوبات مالية نتيجة نفقات غير متوقعة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن مواليد السرطان يتمتعون بالقدرة على التحمل والتكيف مع الصعوبات.

برج الجدي: عام من التحولات العميقة

شهد مواليد برج الجدي نوبات من النحس خلال عام 2024، حيث تأثرت حياتهم الشخصية والمهنية بشكل كبير:

انتهاء علاقات قوية كانت تدوم لسنوات طويلة.

تغييرات جذرية في بيئة العمل مما أثر على استقرارهم المهني.

تحمل مسؤوليات جديدة كانت عبئاً على كاهلهم.

ويتطلب تجاوز هذا النحس منهم إعادة تقييم أهدافهم وإعادة بناء حياتهم على أسس جديدة.

برج الحوت: الواقع والمثالية

لم يكن عام 2024 لطيفاً مع مواليد برج الحوت، الذين واجهوا عدداً من التحديات بسبب:

خيبات أمل عاطفية نجمت عن توقعاتهم المرتفعة.

صعوبات في اتخاذ قرارات حاسمة في حياتهم المهنية.

الانغماس في الأحلام والهروب من الواقع، مما أثر على إنتاجيتهم.

وعلى الرغم من ذلك، يُعرف مواليد الحوت بقدرتهم على التحلي بالأمل والتفاؤل، مما يساعدهم في التغلب على الصعوبات.

في النهاية، من المهم أن نتذكر أن التأثيرات الفلكية ليست سوى جزء من الصورة الكاملة، وأنه بإمكان الأفراد التغلب على أي تحدٍ من خلال الإصرار والإيمان بالتحسن والتغيير.