جورجي جيسوس: فشلنا في إيقاف خطورة الاتحاد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 03:55 صباحاً - علّق البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال، على خسارة فريقه القاسية 1-4 أمام اتحاد جدة في الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، وقال في تصريحات بعد الخسارة: الدوري لم يُحسم بعد، فهناك 13 جولة متبقية، ولا يمكن الحديث عن خسارة اللقب في الوقت الحالي، ولن نفقد الثقة في أنفسنا… نحن نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، ولكننا نعاني من الضغط والإرهاق، نتيجة المشاركة في البطولة الآسيوية، على عكس الاتحاد الذي يلعب مباراة واحدة فقط كل أسبوع.

وأوضح جيسوس: هذا ليس عذراً، ولكنها حقيقة ويجب الاعتراف بها، والاتحاد قدم مباراة كبيرة، وكان الطرف الأفضل، باستثناء النصف ساعة الأولى التي شهدت تفوقنا… والخسارة من الاتحاد لا تعني أننا فقدنا القدرة على المنافسة.

وأتم: يجب الاعتراف أننا فشلنا في إيقاف خطورة الاتحاد، وخاصة كريم بنزيما الذي يمر بفترة رائعة، وأهنئ العميد على الانتصار، وأشكر الجماهير على الحضور.