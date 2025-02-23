أطعمة غنية بالحديد.. ماهي؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 03:55 صباحاً - أهمية الحديد في الجسم

الحديد هو معدن أساسي يلعب دورًا حيويًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك نقل الأكسجين في الدم وتعزيز صحة الجهاز المناعي. نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل الأنيميا، ولذلك من المهم تضمين أطعمة غنية بالحديد في نظامك الغذائي اليومي.

أطعمة غنية بالحديد وكيفية دمجها في نظامك الغذائي

إليك قائمة ببعض الأطعمة الغنية بالحديد والتي يُنصح بإضافتها إلى نظامك الغذائي لضمان الحصول على مستويات كافية من هذا المعدن الهام.

1. اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء مثل اللحوم البقرية والغنم تعتبر من أفضل المصادر الحيوانية للحديد. يمكنك تناولها مشوية أو مطبوخة كجزء من وجباتك الرئيسية.

2. الدواجن

صدور الدجاج والديك الرومي توفر كميات جيدة من الحديد، وهي بدائل ممتازة إذا كنت تفضل المصادر الحيوانية اللطيفة على المعدة.

3. الأسماك والمأكولات البحرية

بعض أنواع الأسماك مثل السردين والتونة والمحار تحتوي على كميات عالية من الحديد، مما يساعد على تعزيز مستويات الحديد لديك بفعالية.

4. البقوليات

الفاصولیاء والعدس والحمص ليست فقط غنية بالحديد، بل تحتوي أيضًا على الألياف والفيتامينات التي تدعم الصحة العامة. يمكن إضافتها إلى السلطات أو استخدامها في الشوربات.

5. الخضروات الورقية الداكنة

الخضروات مثل السبانخ والسلق تحتوي على الحديد، ويمكن تناولها طازجة في السلطات أو مطبوخة كطبق جانبي.

6. المكسرات والبذور

اللوز، والفستق، وبذور اليقطين مصادر نباتية جيدة للحديد ويمكن تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات.

نصائح لزيادة امتصاص الحديد

لزيادة امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، يمكن تناول مصادر فيتامين C مثل الحمضيات والفراولة مع وجبة الحديد. كما يُفضل تجنب الشاي والقهوة أثناء تناول وجبات غنية بالحديد لتفادي تأثيرها السلبي على الامتصاص.