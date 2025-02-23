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دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (21)

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دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (21)

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 02:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تساوى كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم بـ 16 هدفاً لكل منهما مع نهاية منافسات الجولة الحادية والعشرين..

1- كريستيانو رونالدو (النصر): 16 هدفاً
2- كريم بنزيما (الاتحاد): 16 هدفاً
3- جوليان كينونيس (القادسية): 14 هدفاً
4- ماركوس ليوناردو (الهلال): 14 هدفاً
5- عبد الرزاق حمد الله (الشباب): 13 هدفاً
6- ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 12 هدفاً
7- جورج كيفين نكودو (ضمك): 11 هدفاً
8- ايفان توني (): 11 هدفاً
9- ميزياني ماوليدا (الخلود): 11 هدفاً
10- بيير-إيميريك أوباميانغ (القادسية): 10 أهداف
11- ستيفن بيرجوين (الاتحاد): 10 أهداف
12- موسى بارو (التعاون): 10 أهداف

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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