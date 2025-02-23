نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (21) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 02:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تساوى كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم بـ 16 هدفاً لكل منهما مع نهاية منافسات الجولة الحادية والعشرين..
1- كريستيانو رونالدو (النصر): 16 هدفاً
2- كريم بنزيما (الاتحاد): 16 هدفاً
3- جوليان كينونيس (القادسية): 14 هدفاً
4- ماركوس ليوناردو (الهلال): 14 هدفاً
5- عبد الرزاق حمد الله (الشباب): 13 هدفاً
6- ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 12 هدفاً
7- جورج كيفين نكودو (ضمك): 11 هدفاً
8- ايفان توني (الأهلي): 11 هدفاً
9- ميزياني ماوليدا (الخلود): 11 هدفاً
10- بيير-إيميريك أوباميانغ (القادسية): 10 أهداف
11- ستيفن بيرجوين (الاتحاد): 10 أهداف
12- موسى بارو (التعاون): 10 أهداف