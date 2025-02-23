نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (21) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 02:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج تساوى كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم بـ 16 هدفاً لكل منهما مع نهاية منافسات الجولة الحادية والعشرين.. 1- كريستيانو رونالدو (النصر): 16 هدفاً

2- كريم بنزيما (الاتحاد): 16 هدفاً

3- جوليان كينونيس (القادسية): 14 هدفاً

4- ماركوس ليوناردو (الهلال): 14 هدفاً

5- عبد الرزاق حمد الله (الشباب): 13 هدفاً

6- ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 12 هدفاً

7- جورج كيفين نكودو (ضمك): 11 هدفاً

8- ايفان توني (الأهلي): 11 هدفاً

9- ميزياني ماوليدا (الخلود): 11 هدفاً

10- بيير-إيميريك أوباميانغ (القادسية): 10 أهداف

11- ستيفن بيرجوين (الاتحاد): 10 أهداف

12- موسى بارو (التعاون): 10 أهداف