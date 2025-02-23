أفضل الأطباق التقليدية التي يمكنك تحضيرها في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 01:52 صباحاً - أفضل الأطباق لتزيين مائدة الإفطار

مع حلول شهر رمضان المبارك، تزداد أهمية التجمع حول مائدة الإفطار في أجواء يسودها الإيمان والتواصل العائلي. ومن أهم عناصر هذه الأجواء هو إعداد الأطباق التقليدية التي تعكس ثقافاتنا وتراثنا. إليك بعض الأطباق التقليدية الرمضانية التي يمكنك تحضيرها لتزيين مائدتك هذا العام.

الحريرة المغربية

تُعتبر الحريرة من أشهر الأطباق التي تُقدَم في المغرب خلال شهر رمضان. تتكون هذه الشوربة الغنية من مزيج من الحمص والعدس والطماطم واللحم والتوابل المختلفة التي تعطيها نكهتها الفريدة.

المكونات الأساسية: الحمص، العدس، اللحم، الطماطم، الكزبرة، البقدونس.

طريقة التحضير: تُطهى جميع المكونات معًا في وعاء كبير حتى تتجانس وتصبح الشوربة كثيفة.

الكبسة السعودية

لا تكتمل مائدة الإفطار الرمضانية في السعودية دون طبق الكبسة، الذي يُعد واحدًا من أبرز الأطباق التقليدية في المنطقة. يُحضَّر باستخدام الأرز الطويل، واللحم أو الدجاج، ومجموعة من التوابل التي تضيف له نكهته الفريدة.

المكونات الأساسية: أرز طويل، لحم أو دجاج، بصل، طماطم، توابل (كركم، قرفة، فلفل أسود).

طريقة التحضير: يُقلى البصل مع اللحم والتوابل حتى ينضج اللحم، ثم يُضاف الأرز والماء ويُطبخ حتى ينضج الأرز تمامًا.

فتوش اللبناني

يُعد الفتوش سلطة مثالية لإضافة لمسة من الانتعاش إلى مائدة الإفطار. يتميز الفتوش بمكوناته الطازجة والمتنوعة مثل الخضروات والخبز المحمص مع صلصة منعشة من عصير الليمون وزيت الزيتون.

المكونات الأساسية: خيار، طماطم، بقدونس، نعناع، بصل أخضر، خبز مقلي، عصير ليمون، زيت زيتون.

طريقة التحضير: تُقطع الخضروات وتُخلط معًا، ثم يُضاف الخبز المقلي وصلصة الليمون وزيت الزيتون قبل التقديم مباشرة.

استمتع بهذه الأطباق اللذيذة التي تضفي لمسة من الدفء والتميز إلى مائدتك الرمضانية، وتذكر أن أفضل الأطباق هي تلك التي تُحضّر بحب ومشاركة مع الأسرة والأصدقاء. رمضان كريم!