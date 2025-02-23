أفكار متنوعة لسحور صحي ولذيذ

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 12:55 صباحاً - أهمية وجبة السحور الصحية

تعتبر وجبة السحور أحد العناصر الأساسية للصيام الصحي والمفيد. فهي ليست فقط تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها للصيام طوال النهار، بل تساعد أيضًا في تقليل الشعور بالعطش والجوع خلال ساعات الصيام. لذلك، من المهم اختيار مكونات صحية ولذيذة تضمن لك العديد من الفوائد الغذائية.

نصائح لاختيار سحور صحي

اختر الأطعمة الغنية بالألياف: مثل الخضروات والفواكه والشوفان، فهي تساعد على تحسين الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول.

تناول البروتينات: كالألبان والبيض والمكسرات، فهي ضرورية لتعزيز الطاقة والحفاظ على الكتلة العضلية.

تجنب الأطعمة المالحة والمعلبة: مثل اللحوم المصنعة والمخللات، لأنها تزيد من الشعور بالعطش.

اشرب كمية كافية من الماء: للترطيب وتعويض السوائل المفقودة خلال الليل.

أمثلة لأفكار سحور صحية ولذيذة

1. شطائر الأفوكادو والبيض

استمتع بشطيرة لذيذة ومغذية مكونة من خبز الحبوب الكاملة، شرائح الأفوكادو الطازجة، وبيض مسلوق. يمكنك إضافة القليل من الملح والفلفل لتحسين النكهة.

2. الزبادي مع الفواكه والمكسرات

امزج كوبًا من الزبادي الطبيعي مع مزيج من الفواكه الطازجة مثل التوت والموز، وأضف القليل من المكسرات المفضلة لديك مثل اللوز أو الجوز لتوفير الطاقة والبروتين.

3. الشوفان بالنكهات

جهز شوفانًا مطبوخًا بالحليب أو الماء وأضف القليل من العسل أو القرفة. يمكنك أيضًا وضع بعض الفواكه المجففة أو الطازجة لتعزيز الطعم وجعله أكثر حلاوة.

4. الحمص مع خبز البيتا

الحمص مصدر غني بالبروتينات والألياف. قدِّم طبقًا من الحمص المطحون مع خبز البيتا الكامل وخضروات مقطعة مثل الخيار والفلفل الأحمر للإضافة الصحية.

5. سلطة الكينوا

قم بتحضير سلطة مغذية تشتمل على الكينوا المطبوخة، والخضار المتنوعة مثل الطماطم والخيار والنعناع مع عصير الليمون وزيت الزيتون.

تذكر أن تناول وجبة سحور متوازنة صحية سيجعل صومك أكثر يسرًا ويوفر لك الطاقة الكافية للبقاء نشيطًا طوال اليوم. اختر من بين هذه الأفكار ما يناسب ذوقك واحتياجاتك الغذائية وشاركها مع أحبائك لتعم الفائدة.