نصائح لتنظيف السجاد والستائر قبل رمضان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 11:57 مساءً - كيفية تنظيف السجاد بشكل فعّال

تعتبر النظافة من الأمور المهمة التي يجب العناية بها في منزلك كوسيلة لتحضير المنزل لاستقبال شهر رمضان المبارك. السجاد، كونه جزءًا مهمًا من ديكور المنزل، يتطلب تنظيفًا دوريًا للتخلص من الغبار والأوساخ. إليك بعض النصائح لتنظيف السجاد بفعالية:

استخدم المكنسة الكهربائية بانتظام

احرص على استخدام المكنسة الكهربائية مرتين في الأسبوع على الأقل. هذا يساعد في إزالة الغبار والأتربة التي تتراكم يوميًا.

اختر مكنسة كهربائية ذات قوة شفط عالية لضمان إزالة الأوساخ بشكل كامل.

التنظيف العميق للسجاد

يمكنك استخدام آلة تنظيف السجاد بالماء والبخار لتنظيفه بعمق. هذا يساعد في إزالة البقع والروائح الكريهة.

في حالة عدم توفر آلة تنظيف السجاد، يمكن استخدام محلول مكون من الماء والخل الأبيض ورشه على البقع قبل تنظيفها بفرشاة ناعمة.

طرق العناية بالستائر وتنظيفها

الستائر تلعب دورًا كبيرًا في إبراز جمال ودفء المنزل. ولذلك من المهم الاعتناء بها وتنظيفها بانتظام، وها هي بعض الطرق الفعّالة للقيام بذلك:

غسل الستائر بالنظام البارد

يفضل غسل الستائر في الغسالة باستخدام الماء البارد ومنظف لطيف للحفاظ على لونها ونسيجها.

يُنصح بتجنب استخدام مجفف الملابس، وبدلاً من ذلك يُفضل تعليقها لتجف في الهواء.

استخدام المكنسة الكهربائية للغبار

يمكن استخدام المكنسة الكهربائية مع الملحق الخاص بالستائر لإزالة الغبار بشكل دوري.

قم بتمريرها بلطف لضمان عدم تلف النسيج.

باتباع هذه الخطوات البسيطة والفعّالة، يمكنك التأكد من أن السجاد والستائر في منزلك نظيفان وجاهزان لاستقبال شهر رمضان بكل رحابة وسكينة. تضمن هذه العملية أن يكون منزلك دائماً مرتبًا ومريحًا للعبادة والضيافة.