تحذير من مفرقعات نارية تشبه الحلوى: امرأة تصاب في فمها بعد تناولها عن طريق الخطأ

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 10:56 مساءً - في حادثة غريبة ومقلقة، أُصيبت امرأة صينية في فمها بعد تناولها مفرقعة نارية عن طريق الخطأ، ظنًا منها أنها حلوى حليب. تُثير هذه الحادثة المخاوف بشأن التغليف المضلل للمفرقعات النارية، وتدعو إلى توخي الحذر.

تفاصيل الحادثة:

المرأة: “وو”، من مدينة تشنغدو في مقاطعة سيتشوان الصينية.

المنتج: مفرقعات نارية من نوع “شوانغ باو”، والتي تشبه في شكلها وحجمها حلوى الحليب.

الخطأ: تناولت “وو” مفرقعة نارية عن طريق الخطأ، ظنًا منها أنها حلوى، مما أدى إلى انفجارها في فمها.

الإصابات: أُصيبت “وو” في فمها، وشعرت برائحة البارود.

مخاطر مفرقعات “شوانغ باو”:

تشتعل هذه المفرقعات النارية دون الحاجة إلى لهب.

يمكن أن تنفجر بصوت عالٍ عند سقوطها أو تعرضها للضغط.

تُستخدم في المناسبات الاحتفالية، مثل حفلات الزفاف والتجمعات العائلية.

تحذيرات:

يجب توخي الحذر عند التعامل مع المفرقعات النارية، والتأكد من أنها بعيدة عن متناول الأطفال.

يجب الانتباه إلى التغليف المضلل للمنتجات، والتأكد من قراءة التعليمات والتحذيرات الموجودة على العبوة.

في حالة تناول مفرقعة نارية عن طريق الخطأ، يجب التوجه إلى المستشفى فورًا.

هذا وتُذكّرنا هذه الحادثة بأهمية توخي الحذر عند التعامل مع المنتجات الخطرة، وضرورة الانتباه إلى التغليف المضلل.