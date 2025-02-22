أتلتيكو مدريد يضرب فالنسيا بثلاثية ويتصدر مؤقتاً

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 09:55 مساءً - تغلب أتلتيكو مدريد على مستضيفه فالنسيا، بنتيجة 3-0، مساء اليوم، ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني.

ثلاثية أتلتيكو حملت توقيع كل من جوليان ألفاريز “هدفين” (د12، د30)، وأنخيل كوريا (د86).

بهذه النتيجة، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 53 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا بشكل مؤقت بانتظار مواجهة برشلونة ولاس بالماس، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 23 نقطة في المركز 18.