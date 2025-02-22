الدوري الإنكليزي .. وست هام يصعق آرسنال

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 07:52 مساءً - خسر آرسنال أمام نظيره وست هام، بهدف نظيف، مساء اليوم، ضمن الجولة 26 من الدوري الإنكليزي.

هدف المباراة الوحيد حمل توقيع جارود بوين عند الدقيقة 44.

وتجمد رصيد آرسنال عند 53 نقطة في الوصافة، بفارق 8 نقاط أمام المتصدر ليفربول، الذي سيواجه غداً الأحد، مانشستر سيتي، فيما ارتفع رصيد وست هام إلى 30 نقطة في المركز 16.

وفي باقي المباريات سجلت النتائج التالية:

– فولهام × كريستال بالاس 0-2.

– ساوثهامبتون × برايتون 0-4.

– إبسويتش تاون × توتنهام 1-4.

– بورنموث × وولفرهامبتون 0-1.