ريال مدريد يحدد موعد تجديد عقد راؤول أسينسيو

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 07:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد حدد موعد تجديد عقد مدافعه الشاب، راؤول أسينسيو، بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق، خلال الموسم الحالي.

ويمتد عقد أسينسيو الحالي مع الميرنجي حتى صيف 2026..

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تنوي تمديد عقد راؤول أسينسيو عقب نهاية الموسم الحالي.

وأضافت الشبكة، أن أسينسيو يشعر بالارتياح في ريال مدريد، ولا ينوي الرحيل عن البرنابيو في الفترة المقبلة.

وأشارت الشبكة، أن العقد الجديد للمدافع الإسباني سيكون لمدة 5 سنوات، بحيث ينتهي صيف 2031.

خلال الموسم الحالي، شارك أسينسيو في 35 مباراة مع ريال مدريد بجميع المسابقات، وتمكن من صناعة هدفين.