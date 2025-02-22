نشكركم على متابعتكم خبر مصادر البروتين: أفضل 5 أطعمة لتقوية العضلات وتعزيز المناعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 06:55 مساءً - البروتين ضروري لبناء العضلات وتعزيز المناعة. نقص الأحماض الأمينية والبروتين يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. نقدم لك أفضل 5 مصادر للبروتين لضمان حصولك على ما يكفي من هذا العنصر الغذائي الهام.
أفضل 5 مصادر للبروتين:
البيض:
مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية.
تحتوي البيضة الواحدة على 6 جرامات من البروتين.
يحتوي صفار البيض على الكوليسترول الغذائي الصحي.
يساهم في قوة العضلات وتعزيز المناعة.
الدجاج:
مصدر مهم للبروتين وفيتامين ب والكولين.
يعزز نمو الدماغ ويحسن وظائف الجهاز العصبي.
يحسن الأداء الإدراكي والعضلي.
الزبادي اليوناني:
أفضل من الزبادي العادي لغناه بالبروتين.
تحتوي العبوة الصغيرة على 20 جرامًا من البروتين وجميع الأحماض الأمينية الأساسية.
يحسن عمل العضلات ونمو الجسم.
الأسماك:
مصدر ممتاز للبروتين وأوميغا 3.
يعزز صحة القلب والأوعية الدموية والعضلات والأعصاب.
يوفر حوالي 22 جرامًا من البروتين.
العدس:
مصدر نباتي غني بالبروتين والألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد.
يحتوي على حوالي 9 جرامات من البروتين لكل نصف كوب.
يمكن دمجه مع الحبوب لزيادة القيمة الغذائية.