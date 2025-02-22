مصادر البروتين: أفضل 5 أطعمة لتقوية العضلات وتعزيز المناعة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 06:55 مساءً - البروتين ضروري لبناء العضلات وتعزيز المناعة. نقص الأحماض الأمينية والبروتين يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. نقدم لك أفضل 5 مصادر للبروتين لضمان حصولك على ما يكفي من هذا العنصر الغذائي الهام.

أفضل 5 مصادر للبروتين:

البيض:

مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية.

تحتوي البيضة الواحدة على 6 جرامات من البروتين.

يحتوي صفار البيض على الكوليسترول الغذائي الصحي.

يساهم في قوة العضلات وتعزيز المناعة.

الدجاج:

مصدر مهم للبروتين وفيتامين ب والكولين.

يعزز نمو الدماغ ويحسن وظائف الجهاز العصبي.

يحسن الأداء الإدراكي والعضلي.

الزبادي اليوناني:

أفضل من الزبادي العادي لغناه بالبروتين.

تحتوي العبوة الصغيرة على 20 جرامًا من البروتين وجميع الأحماض الأمينية الأساسية.

يحسن عمل العضلات ونمو الجسم.

الأسماك:

مصدر ممتاز للبروتين وأوميغا 3.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية والعضلات والأعصاب.

يوفر حوالي 22 جرامًا من البروتين.

العدس:

مصدر نباتي غني بالبروتين والألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد.

يحتوي على حوالي 9 جرامات من البروتين لكل نصف كوب.

يمكن دمجه مع الحبوب لزيادة القيمة الغذائية.