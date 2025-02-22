فوائد الكمون والليمون: 5 أسباب تجعله مشروبًا صحيًا خارقًا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 06:55 مساءً - الكمون والليمون مكونان طبيعيان يتمتعان بفوائد صحية جمة، وعند دمجهما معًا، يصبحان مشروبًا منعشًا يعزز الصحة العامة.

فوائد الكمون والليمون الصحية:

يعزز الهضم:

يحسن عملية الهضم وكفاءة الجهاز الهضمي.

يسهل تفتيت الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

يقلل من الانتفاخ وعدم الراحة.

يخفف حموضة المعدة والارتجاع.

يعزز المناعة:

الكمون غني بالحديد والبوتاسيوم.

الليمون مصدر ممتاز لفيتامين سي.

يحتوي الكمون على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة.

يعزز المناعة ويحمي الجسم من العدوى.

يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات A وB وC.

إزالة السموم من الجسم:

يدعم عمليات إزالة السموم الطبيعية في الكبد.

يساعد الجسم على التخلص من الملوثات.

يساعد في التخلص من دهون البطن.

يكافح الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب حب الشباب.

يقلل من ظهور حب الشباب ويزيل البثور.

ينظم الدورة الشهرية:

يساعد في تنظيم الدورة الشهرية.

يعمل على تحسين توازن الهرمونات.

يعزز صحة الشعر والبشرة:

يعتبر مطهرًا طبيعيًا يزيل السموم من الجسم.

يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز والسيلينيوم المفيدة لصحة البشرة.

يقوي بصيلات الشعر ويمنع تساقطه.

كيفية تحضير ماء الليمون والكمون:

انقع ملعقة كبيرة من بذور الكمون في كوبين من الماء لمدة خمس إلى ست ساعات على الأقل، أو طوال الليل.

في الصباح، اغلي المنقوع لمدة خمس دقائق تقريبًا.

صفي الماء وأضف عصير ليمونة لتعزيز النكهة والفوائد.