الصدفية: حقائق وأساطير حول المرض الجلدي الشائع

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 06:55 مساءً - الصدفية هي حالة جلدية شائعة تسبب ظهور بقع متقشرة على الجلد، وعادةً ما تكون على الركبتين وفروة الرأس والمرفقين والظهر. تظهر هذه البقع باللون الأحمر على الجلد الفاتح وقد تظهر باللون البنفسجي أو الأرجواني على الجلد الداكن.

مفاهيم خاطئة شائعة عن الصدفية:

الصدفية ناجمة عن سوء النظافة الشخصية: هذا مفهوم خاطئ تمامًا. الصدفية هي مرض مناعي ذاتي لا يرتبط بمستويات النظافة.

الصدفية مرض معدي: الصدفية ليست معدية. لا يمكن أن تنتقل من شخص لآخر.

أسباب الصدفية:

العوامل الوراثية: تلعب الوراثة دورًا كبيرًا في الإصابة بالصدفية.

العوامل البيئية: يمكن لبعض العوامل البيئية أن تثير نوبات الصدفية، مثل:

الضغوط العاطفية

العدوى

إصابة الجلد (الجروح، الخدوش)

بعض الأدوية (الليثيوم، حاصرات بيتا)

تغيرات الطقس

كيف تتفاقم الصدفية؟

عند الإصابة بالصدفية، يعمل الجهاز المناعي بشكل مفرط، مما يؤدي إلى التهاب وتسريع نمو خلايا الجلد. يؤدي ذلك إلى ظهور قشور وتساقط متكرر للجلد فوق اللويحات الجلدية.

علاج الصدفية:

لا يوجد علاج نهائي للصدفية، ولكن هناك العديد من خيارات العلاج التي يمكن أن تخفف الأعراض، مثل:

كريمات الستيرويد

مرطبات

أدوية تثبيط المناعة

العلاج الضوئي

أدوية بيولوجية

نصائح للتعايش مع الصدفية:

الحفاظ على نظافة الجلد: استخدم صابونًا لطيفًا ومرطبات خالية من العطور.

تجنب المهيجات: حدد وتجنب المهيجات التي تثير نوبات الصدفية لديك.

إدارة الإجهاد: مارس تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.

اتباع نظام غذائي صحي: تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات.

الحصول على الدعم: تحدث إلى طبيبك أو انضم إلى مجموعة دعم للأشخاص المصابين بالصدفية.