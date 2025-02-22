استمتع بالمباراة بوجبات خفيفة صحية بدلاً من الوجبات السريعة

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 06:55 مساءً - مع اقتراب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يستعد المشجعون للاستمتاع بأجواء المباراة الحماسية. بدلاً من اللجوء إلى الوجبات السريعة غير الصحية، نقدم لك مجموعة من الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكنك تناولها أثناء مشاهدة المباراة دون القلق بشأن زيادة الوزن.

وجبات خفيفة صحية لمشاهدة مباراة القمة:

الفشار:

يعد الفشار وجبة خفيفة مثالية، حيث يحتوي على سعرات حرارية قليلة وألياف عالية.

ثلاثة أكواب من الفشار تحتوي على 93 سعرة حرارية و3 جرام من الألياف و18 جرام من الكربوهيدرات.

الشوكولاتة الداكنة:

تناول الشوكولاتة الداكنة باعتدال (بنسبة كاكاو لا تقل عن 70%) يمكن أن يكون خيارًا صحيًا ولذيذًا.

الشوكولاتة الداكنة غنية بالفلافونويد، الذي يساعد في الحماية من مشاكل القلب.

سلطة التونة:

سلطة التونة وجبة خفيفة مغذية ومشبعة، غنية بالبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

تحتوي عبوة التونة (85 جرام) على 21 جرام من البروتين ولا تحتوي على كربوهيدرات.

سلطة الجبن القريش:

إضافة الجبن القريش إلى سلطة الخضروات يمنحك وجبة غنية بالبروتين وقليلة الكربوهيدرات.

نصف كوب من الجبن القريش يحتوي على 13 جرام من البروتين و4 جرام من الكربوهيدرات.

الزبادي بالفواكه:

الزبادي بالفواكه وجبة خفيفة حلوة ولذيذة، غنية بالبروبيوتيك الذي يحسن قدرة الجسم على التعامل مع السكر.

هذا المزيج قليل السعرات الحرارية وخالي من السكريات الزائدة.

الجبن والمقرمشات المصنوعة من الحبوب الكاملة:

تناول المقرمشات المصنوعة من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف مع الجبن الغني بالبروتين يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم.

يجب تجنب المقرمشات المصنوعة من الدقيق المكرر والسكر المضاف.

التفاح وزبدة الفول السوداني:

مزيج التفاح وزبدة الفول السوداني يمنحك وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات والألياف.

تفاحة متوسطة مع ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني تحتوي على 34.74 جرام من الكربوهيدرات وحوالي 6 جرام من الألياف.

حفنة من اللوز:

تناول حفنة صغيرة من اللوز يفيد صحة القلب ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار.

اللوز غني بالماغنيسيوم، الضروري لعملية التمثيل الغذائي للجلوكوز.

نصائح إضافية:

اشرب كميات كافية من الماء.

تجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

قلل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

واستمتع بمشاهدة مباراة القمة بوجبات خفيفة صحية ولذيذة، وحافظ على صحتك ورشاقتك.