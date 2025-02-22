أموريم: لا أعرف ما يمكنني فعله مع مانشستر يونايتد!

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 05:59 مساءً - علق روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، على تعادل فريقه أمام إيفرتون، بنتيجة 2-2، مساء اليوم، في الجولة 26 من الدوري الإنكليزي.

وقال أموريم في تصريحات لشبكة “TNT Sports” البريطانية عقب المباراة: “كنا نريد الفوز بالنقاط الثلاث، لكن الأسوأ من خسارة نقطتين، هو أننا نفقد الكرة دون ضغط، ولا نفعل ما علينا فعله، نحن ما زلنا ضعفاء”.

وأكمل: “علينا الاستمرار في العمل على تحسين الأداء، لم نغيّر أي شيء في الشوط الثاني، لكن الأداء كان أفضل، علينا أن نكون هكذا في جميع المباريات ونتطور”.

وشدد: “لا أعرف ما يمكنني فعله مع الفريق ليكون أكثر ثباتاً، سأحاول تغيير أي شيء سلبي، لكن الأمر صعب للغاية هنا، نحتاج إلى التركيز أكثر في التدريبات”.

وأردف: “نحتاج إلى البقاء على قيد الحياة في هذا الموسم، لا نريد سوى ذلك، ولا نفكر في ما سيحدث الموسم المقبل الآن، علينا فقط أن نبقى على قيد الحياة”.

واختتم: “لا أريد أن أكون شخصاً سلبياً في حديثه، كان يمكننا الفوز في الشوط الثاني، ولكننا كنا قريبين فقط، ولم نتمكن من تحقيق الفوز”.