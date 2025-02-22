دور التغذية في إدارة التوتر وتحسين المزاج

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 05:59 مساءً - العلاقة بين التغذية والصحة النفسية

تلعب التغذية دوراً محورياً في تحسين الحالة النفسية وإدارة التوتر، حيث تؤثر مباشرة على وظائف الدماغ والمستويات الهرمونية. إن اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يساعد بشكل كبير في تحسين المزاج وتقليل الشعور بالقلق والتوتر.

الأطعمة التي تعزز المزاج

لتحقيق الاستفادة القصوى من التغذية في دعم الصحة النفسية، من المهم التركيز على بعض العناصر الغذائية التي يمكن أن تضيف قيمة إيجابية لصحتنا النفسية. إليك بعض الأطعمة التي يُنصح بتناولها:

الأطعمة الغنية بالأوميغا-3 مثل الأسماك الدهنية (السلمون، والسردين) التي تعزز وظائف الدماغ.

المكسرات والبذور التي تحتوي على المغنيسيوم، الذي يساعد في تنظيم الحالة المزاجية.

الفواكه مثل التوت والموز، التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية للحد من التوتر.

الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على مضادات الأكسدة والتي يمكن أن تعزز هرمون السيروتونين المعروف بهرمون السعادة.

أهمية التنظيم الغذائي

يجب أيضًا مراعاة توقيت تناول الطعام ومدى انتظامه، حيث أن التناوب في تناول الوجبات يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم، مما يؤثر بدوره على تقلبات المزاج ومستويات الطاقة. من الضروري تناول وجبات متوازنة على مدار اليوم للحفاظ على استقرار المزاج.

الحفاظ على ترطيب الجسم

في سياق الحديث عن التغذية، لا يمكننا أن نتجاهل أهمية المياه. إذ أن الترطيب الجيد يلعب دورًا حيوياً في الحفاظ على الأداء العقلي وتقليل التوتر. لذلك يُنصح بشرب كميات كافية من الماء يومياً لضمان عمل الجسم بكفاءة.

تجنب الأطعمة الضارة

من ناحية أخرى، ينبغي الحذر من بعض الأطعمة التي قد تؤثر سلبًا على المزاج وتزيد من نسبة التوتر، ومنها:

الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة والدهون غير الصحية، التي يمكن أن تؤدي إلى تقلبات مزاجية مفاجئة.

الكافيين المفرط، الذي يمكن أن يزيد من مستويات القلق إذا ما تم استهلاكه بكميات كبيرة.

في الختام، يمكن القول أن اختيار نمط غذائي متوازن واستهلاك الأطعمة الصحية بانتظام لا يساعد فقط في تحسين الصحة الجسدية، بل يلعب دوراً مهماً في تعزيز الصحة النفسية، مما يساهم في تقليل التوتر وتحسين المزاج بشكل عام.