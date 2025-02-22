هل الشبت يحسن من صحة القلب؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 04:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعد الشبت من الخضروات الشائعة التي لا تخلو منها وجباتنا اليومية، حيث يفضله الكثيرون بفضل مذاقه المميز وفوائده الصحية العديدة. يحتوي الشبت على مجموعة من العناصر الغذائية التي تساهم في تحسين الصحة العامة.

أثبتت الدراسات أن تناول الشبت يعزز من صحة القلب والدورة الدموية، حيث يساهم بشكل كبير في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم. ويرجع ذلك إلى احتوائه على مركبات الفلافونويدات التي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة.

وأظهرت الأبحاث أن تناول الشبت بانتظام وبكميات معتدلة يساعد في تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب المزمنة، كما يعمل على الوقاية من السكتات الدماغية والجلطات.