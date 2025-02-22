فوائد الكرفس لمرضى ضغط الدم .. حقيقة أم خرافة؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 04:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يبحث العديد من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم عن حلول منزلية وطبيعية، ومن بين هذه الحلول تناول بعض أنواع الخضروات والفواكه. ومن الأسئلة الشائعة هو تأثير الكرفس على ضغط الدم.

أظهرت بعض الدراسات أن تناول الكرفس يساهم في تحسين صحة الإنسان، حيث يساعد بشكل كبير في تنظيم وخفض ضغط الدم المرتفع. يعود ذلك إلى احتواء الكرفس على المركب النباتي المعروف بالفثاليد، الذي يعمل على استرخاء جدران الشرايين والأوعية الدموية، مما يساعد على تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم.