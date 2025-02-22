التعادل يحسم موقعة إيفرتون ومانشستر يونايتد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 04:58 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مباراة إيفرتون وضيفه مانشستر يونايتد، مساء اليوم، في الجولة 26 من الدوري الإنكليزي.

ثنائية إيفرتون سجلها كل من بيتو (د19)، وعبد الله دوكوري (د33)، فيما سجل لليونايتد برونو فيرنانديز (د72) ومانويل أوجارتي (د80).

بهذه النتيجة، رفع إيفرتون رصيده إلى 31 نقطة في المركز 12، وأصبح رصيد مانشستر يونايتد 30 نقطة في المركز 15.