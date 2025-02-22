لويس إنريكي يحدد نسبة تأهل باريس سان جيرمان أمام ليفربول

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 03:59 مساءً - علق لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أوقعت فريقه في مواجهة قوية أمام ليفربول.

وقال إنريكي، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي: “أعتقد أننا سنواجه أحد أفضل النسخ لفريق ليفربول في السنوات الأخيرة، وستكون مباراة مثيرة وممتعة وجذابة، وفرصنا 50%”.

وأضاف: “سعيد للغاية بخوض مباراة بين فريقين من أصحاب المستوى العالي، ودوري الأبطال عادة ما تكون منافساتها مثيرة”.

وكان باريس سان جيرمان وصل للدور ثمن النهائي بعد تجاوزه ستاد بريست ضمن الملحق، فيما كان ليفربول حسم تأهله بشكل مباشر بعد تصدره مرحلة الدوري.