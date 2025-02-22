أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 03:59 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة جيرونا، غداً الأحد، في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

ويستمر غياب الثنائي إيدير ميليتاو وداني كارفاخال بسبب الإصابة، فيما يغيب جود بيلينجهام بسبب عقوبة الإيقاف.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراس المرمى: كورتوا، لونين، فران غونزاليس.

خط الدفاع: ميندي، فران جارسيا، فاييخو، راؤول أسينسيو، دافيد ألابا، روديجر، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: كامافينجا، تشواميني، فالفيردي، مودريتش، سيبايوس، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.