أنشيلوتي: الليجا ستحسم في الجولة الأخيرة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 02:46 مساءً - تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام جيرونا، غداً الأحد، في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “إنها لحظة مهمة في الموسم. علينا أن نكرر النسخة الجيدة ضد السيتي. لا يمكنك أن تفشل، فالدوري تنافسي للغاية وكل مباراة مهمة للوصول إلى نهاية المسابقة في حالة جيدة”.

وعن المباريات الثلاث الأخيرة في الليجا، أوضح: “لقد كان لدينا القليل من سوء الحظ. لقد قدمنا أداءً جيداً في المباريات الثلاث الأخيرة. علينا أن نستمر على هذا المنوال، لأنه إذا لعبت بشكل جيد وكان لديك موقف جيد، فإن النتيجة سوف تكافئك”.

وعن مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال، علق قائلاً: “صعب، كما هو الحال دائماً. ستكون مباراة جميلة وممتعة ومتوازنة. جودة الفريقين متشابهة”.

وعن عقوبة جود بيلينجهام: “يتوجب علينا أن نقبل هذا القرار وسوف يستأنف النادي في محاولة لتقليص الإيقاف لمباراتين. لاعب آخر سوف يلعب غداً”.

وعن إمكانية إراحة فالفيردي، أوضح: “في اليوم الذي يواجه فيه بعض المشاكل أو يحتاج إلى الراحة، لا يواجه أي مشكلة في البقاء على مقاعد البدلاء وليس مستبعداً أن يستريح غداً”.

وعن سيبايوس: “لا يُعاني من شيء، مثل أي شخص لعب. سأقوم بتقييم أولئك الذين يحتاجون إلى الراحة. الفريق ينمو جسدياً. قد يكون من الممكن أن يلعب ألابا غداً. هذه هي الأشياء التي يجب أن أُقيمها اليوم”.

وعن كيفية إدارة راؤول أسينسيو في ظل حجم الثناء الذي يتلقاه، أشار: “لم أتحدث معه عن هذا الأمر، لم يتغير سلوكه منذ وصوله، إنه لا يتحدث كثيراً، فهو يركز كثيراً على عمله وما نتحدث عنه معه لمحاولة تحسينه، كما نفعل مع جميع الشباب”.

وتابع: “لديه بعض نقاط الضعف التي يعمل على تحسينها تدريجياً ، ولكن ما برز بشكل أكبر هو سلوكه الذهني وتركيزه الذي سمح له بالفوز بمباريات صعبة للغاية”.

وعن المنافسة في الليجا، أتم: “من الصعب أن تجد دورياً تنافسياً مثل الدوري الإسباني، في إيطاليا وإنكلترا لا يوجد الكثير من الفرق، في إسبانيا هناك ثلاثة فرق وحتى النهاية، كما قلت من قبل، الدوري سيحسم في الجولة الأخيرة”.