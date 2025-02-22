اجتماع لحسم مستقبل تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 01:50 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن اجتماع خلال الفترة المقبلة بين مسؤولي باير ليفركوزن ومدرب الفريق، تشابي ألونسو، لمناقشة مستقبله.

وينتهي عقد ألونسو مع النادي الألماني، صيف 2026، ولكن تقارير عديدة تشير إلى أنه مرشح لتولي قيادة ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل، خلفاً للإيطالي، كارلو أنشيلوتي.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية، ليفركوزن يعول على ولاء ألونسو، الذي قاد الفريق الألماني للتألق محلياً وأوروبياً..

وأشارت الصحيفة: “يبقى مستقبل ألونسو مرهوناً بالاجتماع المقبل مع إدارة ليفركوزن، حيث يسعى الطرفان للتوصل إلى اتفاق مشترك يحترم رغبة المدرب والنادي”.