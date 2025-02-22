وفاة شقيقة الفنان نضال سيجري بعد تعرضها لمحاولة سرقة مروعة في دمشق

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 01:50 مساءً - متابعة- بتول ضوا

توفيت الحاجة لميا سيجري، شقيقة الفنان السوري الراحل نضال سيجري، يوم أمس الجمعة في دمشق، إثر إصابتها الخطيرة نتيجة تعرضها لمحاولة سرقة من قبل سائق دراجة نارية. الحادثة الأليمة أودت بحياة الراحلة، التي نعت بها عائلتها ومحبّوها، وسط صدمة وحزن كبيرين.

وقد شُيّع جثمان الراحلة من مستشفى دار الشفاء، حيث صُلي عليها عقب صلاة العصر، ثم ووري الثرى في مقبرة الشيخ إبراهيم. وأعلنت العائلة عن استقبال التعازي للرجال والنساء يومي السبت والأحد في صالة العثمان الكائنة في منطقة المزرعة.