أضرار تناول عصير الجزر على صحة الجسم

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 01:50 مساءً - العواقب الصحية لاستهلاك عصير الجزر بكميات مفرطة

يُعتبر عصير الجزر من المشروبات الصحية والمفيدة للجسم لما يحتويه من فيتامينات ومعادن، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض الأضرار الصحية التي ينبغي معرفتها لتجنبها وتحقيق التوازن في استهلاك هذا العصير. دعونا نلقي نظرة على بعض هذه الآثار الجانبية المحتملة.

فرط فيتامين أ

يُعتبر فيتامين أ من العناصر الغذائية الأساسية التي تساهم في تعزيز صحة العين والبشرة، ولكن كثرة تناوله عبر عصير الجزر يمكن أن تؤدي إلى فرط فيتامين أ، وهي حالة صحية تتسبب في أعراض مثل:

الصداع الشديد

الدوار

الغثيان

تلف الكبد على المدى الطويل

اصفرار الجلد

إن تناول كميات كبيرة من عصير الجزر يمكن أن يؤدي إلى حالة تُعرف بـ”كاروتينيميا”، حيث يترسب البيتا كاروتين في الجلد مسببًا اصفرارًا واضحًا فيه. هذه الحالة ليست خطيرة عمومًا، وتزول بتقليل استهلاك الجزر ومنتجاته.

ارتفاع مستويات السكر في الدم

برغم قلة السعرات الحرارية في عصير الجزر، إلا أن نسبة السكريات الطبيعية الموجودة فيه قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهو ما يمكن أن يكون مضرًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو يتبعون نظامًا غذائيًا للتحكم في نسبة السكر.

مشاكل الجهاز الهضمي

تناول عصير الجزر بإفراط يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات. بعض الأفراد قد يعانون أيضًا من حالات إمساك أو إسهال نتيجة لزيادة الألياف في نظامهم الغذائي بشكل مفاجئ.

بناءً على ما سبق، يجب مراعاة الكمية المستهلكة من عصير الجزر والتأكد من عدم تجاوز الجرعات المعتدلة لتحقيق الفائدة المرجوة دون مواجهة الأعراض الجانبية المذكورة. يبقى التوازن والاعتدال مفتاح الحفاظ على الصحة العامة.