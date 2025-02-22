داركو ميلانيتش: بني ياس فريق قوي .. وسنفتقد عمر خريبين بسبب الإصابة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 01:50 مساءً - تحدث داركو ميلانيتش، مدرب الوحدة، عن مواجهة بني ياس، غداً الأحد، في الجولة 17 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وقال مدرب الوحدة في المؤتمر الصحفي التقديمي: “المباراة ستكون صعبة، ولكننا حصلنا على وقت كاف للتحضير، والفريق مستعد بشكل جيد، وبني ياس فريق قوي، ويستحق الإعداد الجيد والتركيز”.

وأضاف: “نفتقد عمر خريبين في هذه المباراة بسبب الإصابة خلال التدريب”.

ويحتل الوحدة المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة.