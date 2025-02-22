حصوات المرارة.. أسباب هذه المشكلة الصحية وطرق علاجها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 12:54 مساءً - ما هي حصوات المرارة؟

حصوات المرارة هي ترسبات صلبة تتشكل في المرارة، وهي عضو صغير يقع تحت الكبد. تتكون هذه الحصوات غالبًا من الكولسترول أو البيليروبين، وتختلف في حجمها وعددها. قد تكون حصوات المرارة صغيرة مثل حبة الرمل أو كبيرة مثل كرة الجولف.

الأسباب الرئيسية لتشكل حصوات المرارة

حصوات المرارة قد تتشكل نتيجة لعدة عوامل، من بينها:

ارتفاع مستويات الكولسترول في الصفراء: عندما تحتوي الصفراء على نسب عالية من الكولسترول، قد يتشكل كريستال يتحول فيما بعد إلى حصوة.

ارتفاع مستويات البيليروبين: بعض الحالات المرضية مثل تليف الكبد أو فقر الدم المنجلي تزيد من إنتاج البيليروبين، مما يساهم في تكوين الحصوات.

عدم تفريغ المرارة بشكل جيد: في حالة عدم تفريغ المرارة للصفراء بشكل كامل، قد يؤدي ذلك إلى تركيز المواد وتشكيل الحصوات.

الأعراض والعلامات

الكثير من الأشخاص الذين يعانون من حصوات المرارة لا يواجهون أي أعراض، ويطلق عليهم أحيانًا حالات “صامتة”. ومع ذلك، عندما تتعارض الحصوات مع القنوات الصفراوية، يمكن أن تتضمن الأعراض:

ألم مفاجئ ومكثف في الجزء العلوي الأيمن من البطن

ألم يمتد إلى الكتف الأيمن أو الظهر

غثيان وقيء

ارتفاع درجة الحرارة مع قشعريرة

طرق علاج حصوات المرارة

العلاجات المتاحة لحصوات المرارة تعتمد على مدى شدة الأعراض والصحة العامة للفرد:

المعالجة الطبية: في بعض الحالات، يمكن استخدام الأدوية التي تساعد في إذابة حصوات المرارة، ولكنها قد تحتاج إلى وقت طويل وتكون غير فعالة دائمًا.

التدخل الجراحي: الاستئصال الجراحي للمرارة (استئصال المرارة) هو الخيار الأكثر شيوعًا وفعالية للتخلص من الحصوات، خاصة إذا كانت تتسبب في أعراض شديدة.

العلاجات الطبيعية والتغييرات في نمط الحياة: يشمل ذلك اتباع نظام غذائي قليل الدهون وزيادة الألياف للمساعدة في منع تشكيل حصوات جديدة.

عند مواجهة أعراض حصوات المرارة، من المهم استشارة الطبيب للحصول على تشخيص دقيق واختيار العلاج الأنسب للحالة الفردية.