“جدل نبيلة عبيد وفريدة سيف النصر: صراع الأجيال أم سوء تفاهم فني؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 12:54 مساءً - متابعة- بتول ضوا

في عالم الفن لا تخلو الساحة من الجدل، خاصة عندما يتعلق الأمر بفنانات لهن تاريخ طويل وحضور قوي مثل نبيلة عبيد وفريدة سيف النصر. هذه المرة، كان الجدل حول اختبارات الأداء التي نظمتها نبيلة عبيد لاختيار وجوه جديدة لمسلسلها السعودي القادم “جذوة”، والذي أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بل وتخطى ذلك ليصل إلى نجوم الفن أنفسهم.

نبيلة عبيد، التي تعد واحدة من أبرز الفنانات في العالم العربي، اختارت أن تقوم باختبارات الأداء بشكل علني بحضور الصحفيين والمراسلين، وهو ما أثار استياء البعض. الفنانة فريدة سيف النصر كانت من أبرز المنتقدين لهذه الخطوة، حيث علقت عبر حسابها على فيسبوك معبرة عن استيائها من طريقة الاختيار، وتساءلت عن سبب وجود مشاهد رقص في اختبارات أداء لمسلسل درامي، مما أثار تساؤلات حول طبيعة العمل الفني نفسه.

من جانبها، أوضحت نبيلة عبيد أن تنظيم هذه الاختبارات كان من مسؤولية الشركة المنتجة، وأن المشاركات قدمن مشاهد تمثيلية إلى جانب مشاهد الرقص التي اختارنها بأنفسهن كتعبير عن حبهن لفن الرقص، خاصة الرقصة الشهيرة من فيلم “الراقصة والسياسي”. وأكدت أن المسلسل سيبدأ تصويره بعد شهر رمضان، نظرًا لانشغال بعض العناصر الفنية في أعمال أخرى خلال الشهر الكريم.

هذا الجدل يسلط الضوء على اختلاف الرؤى بين الأجيال الفنية، فبينما ترى نبيلة عبيد أن هذه الاختبارات جزء من عملية اختيار طبيعية وتعكس تنوع المواهب، ترى فريدة سيف النصر أن الأمر يتطلب مزيدًا من الاحترافية والتركيز على الجانب التمثيلي البحت

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