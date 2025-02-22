صابرين تثير الجدل بتصريحاتها عن الحجاب وتكشف سر رشاقتها استعداداً لرمضان 2025

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 11:48 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

أثارت الفنانة المصرية صابرين موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الأخيرة حول إمكانية عودتها لارتداء الحجاب. خلال برومو أحد البرامج التلفزيونية المرتقبة في رمضان 2025، سُئلت صابرين عن هذا الموضوع، فردت بعبارة أثارت ردود فعل متباينة: “شوفي.. إحنا هنحطه هنحطه.. إحنا لما نموت هنحطه”.

هذا التصريح قسم جمهورها بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض أنه رفض واضح للعودة إلى الحجاب، بينما انتقد آخرون أسلوبها في الرد، معتبرين أنه غير لائق.

إلى جانب الجدل حول الحجاب، لفتت صابرين الأنظار بمظهرها الشبابي ورشاقتها الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول سر هذا التحول. في لقاء سابق، نفت الفنانة خضوعها لأي عمليات تجميل، مؤكدة أنها تعتمد على نظام غذائي صحي، ونصحت بتناول الكوارع لتعزيز الكولاجين الطبيعي، بالإضافة إلى الأغذية الغنية بفيتامين “سي” للحفاظ على نضارة البشرة.

رغم تأكيداتها، أشار بعض المتابعين إلى أن مظهرها الجديد قد يكون نتيجة استخدام حقن البوتوكس أو عمليات إنقاص الوزن مثل التكميم، وهو ما لم تعلق عليه صابرين بشكل مباشر.

في سياق آخر، تستعد صابرين للظهور في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل “خانة فاضية”، الذي يتكون من 15 حلقة ويضم نخبة من النجوم مثل حسين فهمي، سليم الترك، مراد مكرم، وأحمد فهيم، بإخراج شادي أبو شادي.

يبدو أن صابرين ستظل محط أنظار الجمهور، سواء بتصريحاتها الجريئة أو أدوارها الفنية، خاصة مع اقتراب موسم رمضان 2025.