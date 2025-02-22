فوائد تضفير الشعر قبل النوم: سر جمال شعرك أثناء النوم

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 11:48 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

تضفير الشعر قبل النوم هو عادة قديمة توارثتها الأجيال، لكنها تحمل العديد من الفوائد التي تجعلها ضرورية في روتين العناية بالشعر. سواء كنتِ تبحثين عن حماية شعرك من التلف أو ترغبين في الحصول على تجعيدات جميلة عند الاستيقاظ، فإن تضفير الشعر قبل النوم يمكن أن يكون الحل المثالي. في هذا المقال، سنستعرض أهم الفوائد التي تجعل تضفير الشعر قبل النوم خطوة لا غنى عنها.

1. حماية الشعر من التلف: عند النوم، يتعرض الشعر للاحتكاك بالوسادة، مما قد يؤدي إلى تكسر الشعيرات وفقدانها لحيويتها. تضفير الشعر يقلل من هذا الاحتكاك، مما يحافظ على صحة الشعر ويقلل من التقصف.

2. منع تشابك الشعر: الشعر الطويل أو المجعد معرض للتشابك أثناء النوم، مما يجعل تمشيطه في الصباح مهمة صعبة. تضفير الشعر يمنع التشابك ويجعل تمشيط الشعر أسهل وأقل ألمًا.

3. الحصول على تجعيدات طبيعية: إذا كنتِ تفضلين إطلالة الشعر المموج أو المجعد، فإن تضفير الشعر قبل النوم هو طريقة طبيعية للحصول على هذه الإطلالة دون استخدام الحرارة أو المواد الكيميائية.

4. تقليل استخدام أدوات التصفيف: بفضل التضفير، يمكنكِ الاستيقاظ بشعر مرتب وجميل دون الحاجة إلى استخدام مجفف الشعر أو المكواة، مما يقلل من التلف الناتج عن الحرارة.

5. توفير الوقت في الصباح: عندما تضفرين شعرك قبل النوم، ستستيقظين بشعر نصف مرتب، مما يوفر عليكِ الوقت والجهد في الصباح، خاصة إذا كنتِ من الأشخاص المشغولين.

6. الحفاظ على ترطيب الشعر: تضفير الشعر يساعد في توزيع الزيوت الطبيعية من فروة الرأس إلى أطراف الشعر، مما يحافظ على ترطيبه ويقلل من جفافه.

7. إطالة عمر تصفيفة الشعر: إذا كنتِ قد قمتِ بتصفيفة شعرك خلال اليوم، فإن تضفيره قبل النوم يساعد في الحفاظ على هذه التصفيفة لفترة أطول