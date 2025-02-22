الكتابة على الورق: سرّ تحسين أداء الدماغ الذي قد تفقده في العصر الرقمي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 10:51 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

في عصر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، أصبحت الكتابة على الورق تبدو وكأنها عادة من الماضي. لكن الدراسات الحديثة تكشف أن الكتابة اليدوية على الورق لها تأثيرات إيجابية كبيرة على أداء الدماغ، تفوق تلك التي توفرها الكتابة الرقمية.

أظهرت الأبحاث أن الكتابة على الورق تعزز الذاكرة وتساعد على استرجاع المعلومات بشكل أفضل. فعندما نكتب باليد، ننشط مناطق أكثر في الدماغ مقارنة بالكتابة على لوحة المفاتيح. هذه العملية تعزز الروابط العصبية وتُحسّن القدرة على التركيز والفهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكتابة اليدوية تتطلب وقتًا أطول وتفاعلًا أكبر مع النص، مما يساعد على تعميق المعالجة المعرفية.

كما أن الكتابة على الورق تُحفّز الإبداع. فحركة اليد والقلم تسمح بتدفق الأفكار بشكل أكثر حرية، مما قد يؤدي إلى توليد أفكار جديدة وحلول مبتكرة. هذا على عكس الكتابة الرقمية التي قد تقيد التفكير بسبب سرعتها وطبيعتها الخطية.

بالنسبة للطلاب، فإن تدوين الملاحظات يدويًا أثناء المحاضرات يساعد على استيعاب المعلومات بشكل أفضل مقارنة بكتابتها على الحاسوب. كما أن الكتابة اليدوية تعزز مهارات التخطيط والتنظيم، حيث يتطلب الأمر ترتيب الأفكار بشكل مرئي على الصفحة.

في النهاية، على الرغم من تقدم التكنولوجيا، يبقى للكتابة على الورق فوائد لا يمكن تجاهلها. ربما حان الوقت لإعادة إدخال هذه العادة إلى حياتنا اليومية لتعزيز أداء الدماغ وتحسين جودة التفكير والإبداع.