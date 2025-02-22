علامات غير شائعة للإصابة بسرطان المعدة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 10:51 صباحاً - التعرف على أعراض غير شائعة لسرطان المعدة

يُعتبر سرطان المعدة من الأمراض الخطيرة التي قد تظهر بأعراض غير واضحة أو شائعة، مما يجعل التوعية بأعراضه المبكرة أمرًا حيويًا. يعاني البعض من أعراض مختلفة وغير تقليدية قد تشير إلى احتمالية وجود مشكلة تحتاج إلى فحص طبي دقيق. في هذا المقال، سنتعرف على بعض العلامات غير المألوفة التي قد تشير إلى سرطان المعدة.

فقدان الوزن غير المبرر

يمكن أن يكون فقدان الوزن السريع والمستمر دون تغيير في النظام الغذائي أو مستوى النشاط البدني مؤشرًا على وجود اضطراب داخل الجسم، بما في ذلك مشاكل في الجهاز الهضمي مثل سرطان المعدة.

الشعور بالشبع بسرعة

إذا كنت تشعر بالامتلاء بسرعة بمجرد تناول كميات قليلة من الطعام، فقد يكون ذلك بسبب نمو غير طبيعي يؤثر على حجم المعدة وقدرتها على التخزين، وهو عرض قد يرتبط بمشاكل أكثر خطورة مثل السرطان.

تغيرات في الحالة النفسية

يمتد تأثير الأمراض الجسدية ليشمل الحالة النفسية. قد يلاحظ المصاب تغيرات في مزاجه، مثل الاكتئاب أو القلق غير المبررين، كعوامل ربما تكون مرتبطة بضغوط صحية خفية.

أعراض أخرى قد تستدعي الانتباه

الإرهاق المزمن دون سبب واضح.

ألم مستمر في منطقة البطن العليا.

تغيرات في العادات الغذائية أو صعوبة في البلع.

رغم أن الأعراض المذكورة أعلاه ليست بالضرورة دليلاً قاطعًا على الإصابة بسرطان المعدة، فإن استشارة الطبيب عند ملاحظة أي من هذه التغيرات هو الخطوة الأولى نحو التشخيص السليم والرعاية الصحية المناسبة. خاصة إذا كانت مستمرة أو تتفاقم مع مرور الوقت.