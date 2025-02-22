الدوري السويسري (25): سانت جالين يواجه بازل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 10:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تتوزع مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم اليوم السبت، وغداً الأحد، فيلعب اليوم لوزان مع جراسهوبرز الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، وزيوريخ مع يافردون بنفس التوقيت، وسانت جالين مع بازل الساعة 22:30.

وتستكمل مباريات هذه المرحلة غداً، الأحد، فيلعب لوزيرن مع سيون الساعة 16:15، ويونج بويز مع لوغانو الساعة 18:30، وسيرفيت مع وينترثور الساعة 18:30 أيضاً.

ترتيب فرق المقدمة

1- لوغانو: 42 نقطة

2- بازل: 41 نقطة

3- لوزيرن: 39 نقطة

4- سيرفيت: 39 نقطة

5- لوزان: 36 نقطة