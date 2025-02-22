السرطان من بينهم: تعرف على الأبراج الأكثر عطفاً وحناناً في عالم الأبراج

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 09:55 صباحاً -

متابعة- بتول ضوا

عند الحديث عن الحنان والعطف، تبرز بعض الأبراج الفلكية بصفاتها العاطفية والرقيقة. الحنان ليس مجرد شعور، بل هو تعبير عن الاهتمام والرعاية التي يقدمها الشخص لمن حوله. في هذا المقال، سنستعرض أكثر الأبراج حناناً وفقاً لتحليل السمات الشخصية المرتبطة بكل برج.

يعتبر السرطان من أكثر الأبراج حناناً وعاطفية. يتميز أصحاب هذا البرج بحساسية عالية واهتمام كبير باحتياجات الآخرين. هم دائماً على استعداد لتقديم الدعم العاطفي والرعاية، خاصة لأفراد أسرتهم وأصدقائهم المقربين.

الحوت هو البرج الأكثر تعاطفاً في دائرة الأبراج. يتميز أصحاب هذا البرج بقدرة فريدة على فهم مشاعر الآخرين والتجاوب معها بحنان. هم يعبرون عن حبهم ورعايتهم بطرق لطيفة وخلاقة، مما يجعلهم محبوبين من قبل الجميع.

على الرغم من أن العذراء قد تبدو عملية ومنظمة، إلا أنها تمتلك قلباً حنوناً ومراعياً. أصحاب هذا البرج يعبرون عن حنانهم من خلال الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة وتقديم المساعدة العملية لمن يحتاجها.

الثور هو برج الأرض الذي يتميز بالاستقرار والحنان. أصحاب هذا البرج يعبرون عن عطفهم من خلال الوفاء والالتزام بعلاقاتهم. هم دائماً موجودون لدعم أحبائهم بشكل عملي وعاطفي.

5. برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)

الميزان هو برج التوازن والانسجام، ويتميز أصحابه بحس عاطفي مرهف. هم يعبرون عن حنانهم من خلال خلق جو من السلام والتفاهم في علاقاتهم، مما يجعلهم أفراداً محبوبين ومراعيين