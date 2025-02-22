الدوري الإيطالي (26): تورينو يستقبل ميلان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، السبت، أربع مباريات ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، حيث يلعب بارما مع بولونيا الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وفينيزيا مع لاتسيو بنفس التوقيت، وتورينو مع ميلان الساعة 20:00، وإنتر ميلان مع جنوى الساعة 22:45.

أمس، خسر ليتشي أمام أودونيزي 0-1.

ترتيب فرق المقدمة

1- نابولي: 56 نقطة

2- إنتر ميلان: 54 نقطة

3- أتلانتا: 51 نقطة

4- جوفنتوس: 46 نقطة

5- لاتسيو: 46 نقطة