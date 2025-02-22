نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (26): تورينو يستقبل ميلان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، السبت، أربع مباريات ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، حيث يلعب بارما مع بولونيا الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وفينيزيا مع لاتسيو بنفس التوقيت، وتورينو مع ميلان الساعة 20:00، وإنتر ميلان مع جنوى الساعة 22:45.
أمس، خسر ليتشي أمام أودونيزي 0-1.
ترتيب فرق المقدمة
1- نابولي: 56 نقطة
2- إنتر ميلان: 54 نقطة
3- أتلانتا: 51 نقطة
4- جوفنتوس: 46 نقطة
5- لاتسيو: 46 نقطة