الدوري الإنكليزي (26): إيفرتون يستضيف مانشستر يونايتد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، حيث يلعب إيفرتون مع مانشستر يونايتد الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 18:00 يلتقي آرسنال مع وست هام يونايتد، وفولهام مع كريستال بالاس، وساوثهامبتون مع برايتون، وإبسويتش تاون مع توتنهام هوتسبير، وبورنموث مع وولفرهامبتون، فيما يلتقي أستون فيلا مع تشيلسي الساعة 20:30.

أمس، خسر ليستر سيتي أمام برينتفورد 0-4 في افتتاح مباريات هذه الجولة…

ترتيب فرق المقدمة

1- ليفربول: 61 نقطة

2- آرسنال: 53 نقطة

3- نوتينغهام فورست: 47 نقطة

4- مانشستر سيتي: 44 نقطة

5- بورنموث: 43 نقطة

6- تشيلسي: 43 نقطة