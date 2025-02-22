الدوري التونسي (21): البنزرتي يستقبل الترجي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، وغداً، مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري التونسي بكرة القدم، فيلعب اليوم، السبت، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، النجم الساحلي مع نجم المتلوي، والبنزرتي مع الترجي، ومستقبل قابس مع الملعب التونسي، واتحاد بن قردان مع مستقبل سليمان.

وتستكمل غداً، الأحد، مباريات هذه المرحلة فيلعب الساعة 16:00 أيضاً قوافل قفصة مع الاتحاد المنستيري، وشبيبة العمران مع اتحاد تطاوين، والإفريقي مع الأولمبي الباجي، وعند الساعة 19:00 يلعب الترجي الجرجيسي مع الصفاقسي.

ترتيب فرق المقدمة

1- الترجي: 45 نقطة

2- النجم الساحلي: 42 نقطة

3- الاتحاد المنستيري: 40 نقطة

4- الإفريقي: 40 نقطة

5- الترجي الجرجيسي: 38 نقطة